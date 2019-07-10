На Бутовской линии московского метро второй раз за сутки произошел сбой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Второй за сутки сбой в движении поездов произошел на Бутовской линии московского метро, сообщается в среду в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"На Бутовской линии интервал пока увеличен. Двустороннее движение по одному пути. Работаем над восстановлением графика. Извините за неудобства", - говорится в сообщении.

В среду на линии уже был сбой в движении, затем метрополитен проинформировал о восстановлении работы.

Как отмечается в Twitter городского перевозчика ГУП "Мосгортранс", в районе Бутовской линии метро работает бесплатный автобусный маршрут КМ. "Автобусы курсируют между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" с остановками у метро "Улица Скобелевская", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Горчакова", - указано в сообщении.