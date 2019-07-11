В Москве на остановках установили новые автоматы по продаже билетов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новые автоматы по продаже билетов отличаются небольшим размером по сравнению с другим типом таких устройств. Они не занимают много места на остановке общественного транспорта, но при этом удобны и функциональны. Такие терминалы гармонично вписываются в дизайн современных остановочных павильонов", - цитирует портал директора службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилла Кислякова.

Круглосуточные устройства появились в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок. Отмечается, что они принимают банковские карты и поддерживают современные способы бесконтактной оплаты, такие как PayPass, PayWave и NFC. Интерфейс новых станций помимо русского поддерживает шесть языков: английский, китайский, французский, итальянский, испанский и немецкий.

На данный момент в столице работают около 180 билетных автоматов. В них можно приобрести проездной билет в любое время суток. Терминалы установлены возле станций метро, вузов, торговых центров и на остановках наземного общественного транспорта. Три терминала расположены в аэропорту Шереметьево.