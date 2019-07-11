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Ремонт Ленинградского проспекта в Москве завершат к 21 июля

Площадь отремонтированного покрытия составит 200 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ремонт дорожного покрытия на Ленинградском проспекте в Москве завершат до конца следующей недели, то есть к 21 июля, сообщила в четверг пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В рамках программы "От фасада до фасада" на Ленинградском проспекте специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают полный комплекс дорожно-ремонтных работ по фрезерованию и укладке асфальта на проезжей части и тротуарах, установке гранитного бордюрного камня, устройству газонного покрытия, ремонту смотровых колодцев и дождеприемников. Работы планируется завершить до конца следующей недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся преимущественно в ночное время суток, в них задействованы 120 единиц дорожной техники и 150 работников. Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 200 тыс. кв. м.

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