Власти Москвы одобрили реконструкцию Афанасовского шоссе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект реконструкции автомобильной дороги, которая расположена в Северном районе Москвы (СВАО) и в городском округе Мытищи Московской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 11 июля 2019 года одобрила документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна - Поведники" (Афанасовское шоссе) на участке км 0 - км 2,74. Магистраль расположена в Северном районе Москвы (СВАО) и в городском округе Мытищи Московской области, проходит вдоль северной границы территории Северной станции водоподготовки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что реконструкция предусматривает расширение Афанасовского шоссе до четырех полос движения. Реализовать проект планируется за счет средств бюджета Московской области.