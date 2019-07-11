Северо-Восточную хорду Москвы продлят до границы с Подмосковьем

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила корректировку проекта планировки улично-дорожной сети в промзоне "Руднево", которая предполагает продление Северо-Восточной хорды от Косинской развязки МКАД до границ с Московской областью, сообщили в четверг в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 11 июля 2019 года одобрила корректировку проекта планировки улично-дорожной сети в промзоне "Руднево". Проектируемая территория расположена в московских районах Косино-Ухтомский (ВАО) и Некрасовка (ЮВАО), в 3,5-8 км от МКАД. Проект предполагает продление Северо-Восточной хорды от Косинской развязки МКАД до границ с Московской областью. Общая протяженность новых участков улично-дорожной сети в промзоне "Руднево" - 4,5 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что новый участок Северо-Восточной хорды позволит в перспективе подключить к восточной части столицы проектируемую автомагистраль Москва - Нижний Новгород - Казань. Для безопасности и удобства пассажиров на участке планируется построить надземные пешеходные переходы в створе выходов со станции метро "Лухмановская".