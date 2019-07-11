Московский производитель муки получит новые площади для расширения производства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Производственные площади московского "Мелькомбината № 3" будут расширены за счет предоставления двух земельных участков. Соответствующее решение принято в четверг на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На двух земельных участках предприятием планируется строительство новых производственных помещений общей площадью более 27 тыс. кв. м. Реализация проекта даст городу новые рабочие места - количество сотрудников предприятия достигнет 350 человек. Инвестиции в проект составят 2 млрд 335 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Столичный "Мелькомбинат № 3" специализируется на производстве муки из зерновых и растительных культур, имеет собственную производственную базу: мельницы хлебопекарного и макаронного помола, элеватор, склад бестарного хранения и отпуска муки, цех готовой продукции. Комбинат обеспечивает выполнение стратегических городских задач по хранению зерна в рамках городского мобилизационного резерва.