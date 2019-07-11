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Эксперт: электронное голосование на выборах в Мосгордуму привлечет внимание молодежи

Кроме того, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что результаты такого голосования не окажут существенного воздействия на общую картину итогов выборов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проведение эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва позволит привлечь внимание молодых избирателей. Такое мнение выразил в четверг на пресс-конференции в ТАСС член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"В целом это (электронное голосование - прим. ТАСС) очень полезная и нужная инновация, поскольку она все-таки в качестве пилотного проекта для Российской Федерации в последующем задаст вектор по развитию в этом направлении, и, конечно, это популяризация выборов, привлечение внимания и интереса к выборам особенно молодежного сегмента", - сказал Шаповалов.

Он отметил, что избиратели средней возрастной группы смогут быстро освоить функционал электронного голосования и воспользоваться им.

"Подобного рода вещи я рассматриваю не только с точки зрения практичной пользы, безусловно эта польза будет, но также и с точки зрения интересного кейса, интересного информационного повода, который может привлечь избирателей к выборной тематике", - добавил Шаповалов.

По его мнению, в целом результаты электронного голосования не окажут существенного воздействия на общую картину итогов выборов.

"Москва в IT-сфере, технологических процессах продвинута в разы больше, чем регионы, поэтому, думаю, на первом этапе внедрение электронного голосования даст какой-то прирост, но незначительный. Но в регионах, где в том числе это будет работать на этих выборах, я думаю, что процент, прирост будет побольше. Но этой системе в любом случае нужно дополнительное информирование, дополнительная реклама", - добавил научный сотрудник департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Максим Васильев.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На выборах будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

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