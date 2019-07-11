Эксперт: электронное голосование на выборах в Мосгордуму привлечет внимание молодежи

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Проведение эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва позволит привлечь внимание молодых избирателей. Такое мнение выразил в четверг на пресс-конференции в ТАСС член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"В целом это (электронное голосование - прим. ТАСС) очень полезная и нужная инновация, поскольку она все-таки в качестве пилотного проекта для Российской Федерации в последующем задаст вектор по развитию в этом направлении, и, конечно, это популяризация выборов, привлечение внимания и интереса к выборам особенно молодежного сегмента", - сказал Шаповалов.

Он отметил, что избиратели средней возрастной группы смогут быстро освоить функционал электронного голосования и воспользоваться им.

"Подобного рода вещи я рассматриваю не только с точки зрения практичной пользы, безусловно эта польза будет, но также и с точки зрения интересного кейса, интересного информационного повода, который может привлечь избирателей к выборной тематике", - добавил Шаповалов.

По его мнению, в целом результаты электронного голосования не окажут существенного воздействия на общую картину итогов выборов.

"Москва в IT-сфере, технологических процессах продвинута в разы больше, чем регионы, поэтому, думаю, на первом этапе внедрение электронного голосования даст какой-то прирост, но незначительный. Но в регионах, где в том числе это будет работать на этих выборах, я думаю, что процент, прирост будет побольше. Но этой системе в любом случае нужно дополнительное информирование, дополнительная реклама", - добавил научный сотрудник департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Максим Васильев.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На выборах будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.