Мосгорнаследие нашло пропавшие из старинной столичной усадьбы двери

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты департамента культурного наследия города Москвы нашли и вернули исторические двери в объект культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Венедиктовых - Шнаубертов - Б. Ш. Моносзона" в Колпачном переулке. Ранее двери забрал один из арендаторов помещения, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Наш департамент провел целое расследование, чтобы разыскать пропажу, и в итоге нашел их [двери] у одного из бывших арендаторов в доме неподалеку от усадьбы. По предписанию Мосгорнаследия арендатор вернул двери, и они теперь вновь украшают интерьеры усадьбы", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента Алексея Емельянова.

В пресс-службе отметили, что усадьба в течение долгого времени арендовалась разными пользователями, которые не соглашались на реставрацию здания, поэтому в 2018 году отношения с ними были расторгнуты. Новый правообладатель начал исследование для начала работ по сохранению и обнаружил отсутствие исторических дверей в одном из кабинетов.

Отмечается, что на сегодняшний день научно-исследовательские и изыскательские работы завершены, проект реставрации находится в разработке. Арендатора, который забрал двери, привлекли к административной ответственности.

В пресс-службе напомнили, что за время существования усадьба неоднократно меняла хозяев. По оценочной описи владения 1901 года, главный дом был занят квартирами, а в антресолях располагалась квартира хозяйки - Моносзон. В 1914 году владение сдали в аренду Московскому почтово-телеграфному округу, а с 1925 года во владении располагался "дом коммуны работников народной связи".