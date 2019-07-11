Алексей Шапошников зарегистрирован кандидатом на выборах депутатов Мосгордумы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что его зарегистрировали кандидатом в депутаты городской думы седьмого созыва.

"Зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 12-му избирательному округу", - написал Шапошников на своей странице в социальной сети Facebook.

Также, согласно информации на официальном сайте Мосгоризбиркома, в числе зарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму значатся Олег Артемьев (29-й округ), Светлана Воловец (2-й округ), Сергей Зверев (31-й округ), Ольга Мельникова (32-й округ), Степан Орлов (27-й округ), Маргарита Русецкая (30-й округ), Елена Самышина (28-й округ), Андрей Титов (1-й округ), Кирилл Щитов (26-й округ).

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.