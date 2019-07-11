Московские власти одобрили строительство пешеходного перехода на Варшавском шоссе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Варшавское шоссе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 11 июля 2019 года согласилась с подготовкой проекта планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Варшавское шоссе в районе дома № 2 (ЮАО). Строительство данного линейного объекта улично-дорожной сети позволит гражданам комфортно, а главное безопасно пересекать восьмиполосную городскую автомагистраль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода в Донском районе будет подготовлен за счет средств бюджета города Москвы.