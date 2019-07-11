{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московские власти одобрили строительство пешеходного перехода на Варшавском шоссе

Предполагается, что его построят в районе дома №2

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Варшавское шоссе. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 11 июля 2019 года согласилась с подготовкой проекта планировки территории внеуличного пешеходного перехода через Варшавское шоссе в районе дома № 2 (ЮАО). Строительство данного линейного объекта улично-дорожной сети позволит гражданам комфортно, а главное безопасно пересекать восьмиполосную городскую автомагистраль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект планировки территории внеуличного пешеходного перехода в Донском районе будет подготовлен за счет средств бюджета города Москвы.

Теги
Россия
Выделенная полоса появится на улице Красная Пресня
Ее протяженность превысит 1 км
Читать полностью