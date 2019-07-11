Выделенная полоса появится на улице Красная Пресня

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Выделенная полоса для наземного городского транспорта будет введена на улице Красная Пресня 15 июля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Это продолжение уже действующей выделенной полосы на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова. Она будет работать ежедневно в обоих направлениях на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал. Протяженность - 1,1 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по улице Красная Пресня следуют 10 маршрутов наземного городского транспорта. Ежедневно ими пользуются более 60 тыс.человек.

Всего в Москве действует более 300 км выделенных полос.