{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке осенью

Пуату является одной из самых редких пород ослов
Описание
© Sudorculus/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мамонтовые ослы, или ослы пуату, впервые поселятся в Московском зоопарке. Двух самок привезут осенью из зоопарка Вышкова (Чехия), сообщила ТАСС в четверг генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"В коллекциях современных зоопарков мамонтовые ослы встречаются не слишком часто. Однако неизменно пользуются популярностью у посетителей благодаря своей запоминающейся внешности, активности и дружелюбному отношению к человеку. Мы очень рады, что эти необычные копытные пополнят коллекцию Московского зоопарка. Сейчас мы активно готовимся к приезду пуату, обустраиваем для них вольер и надеемся, что уже скоро наши гости смогут наблюдать за ними и знакомиться с особенностями их поведения", - сказала она.

Пуату являются одной из самых редких и малоизвестных пород ослов. Эти копытные обладают длинной темной шерстью, свисающей до самой земли. Пуату считаются самыми крупными среди ослов. В среднем высота взрослого самца пуату достигает 150 см в холке, а самки - 135-140 см.

 

Теги
Россия
ИННОПРОМ-2019
Московская компания договорилась с Казахстаном о развитии в стране технологии блокчейн
В пресс-службе столичной компании В41 Blockchain Development отметили, что потенциал сотрудничества может ежегодно составлять 10 млрд рублей
Читать полностью