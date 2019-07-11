Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке осенью

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мамонтовые ослы, или ослы пуату, впервые поселятся в Московском зоопарке. Двух самок привезут осенью из зоопарка Вышкова (Чехия), сообщила ТАСС в четверг генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"В коллекциях современных зоопарков мамонтовые ослы встречаются не слишком часто. Однако неизменно пользуются популярностью у посетителей благодаря своей запоминающейся внешности, активности и дружелюбному отношению к человеку. Мы очень рады, что эти необычные копытные пополнят коллекцию Московского зоопарка. Сейчас мы активно готовимся к приезду пуату, обустраиваем для них вольер и надеемся, что уже скоро наши гости смогут наблюдать за ними и знакомиться с особенностями их поведения", - сказала она.

Пуату являются одной из самых редких и малоизвестных пород ослов. Эти копытные обладают длинной темной шерстью, свисающей до самой земли. Пуату считаются самыми крупными среди ослов. В среднем высота взрослого самца пуату достигает 150 см в холке, а самки - 135-140 см.