Выход со станции метро "Ботанический сад" в Москве перенесут ближе к жилым домам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект переноса выхода со станции метро "Ботанический сад" в сторону проезда Серебрякова ближе к жилым домам. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Выход со станции метро "Ботанический сад" в сторону проезда Серебрякова перенесут ближе к жилым домам. Согласно согласованному Москомархитектурой решению, длина перехода увеличится до 70 м. Переход расположен между двумя крупными транспортными магистралями: здесь пройдет Северо-Восточная хорда и уже работает стация МЦК. Перенос понадобился как раз из-за строительства хорды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что внутрь перехода будет вести три лестницы: две расположатся со стороны жилой застройки и еще одна - на развороте улицы Серебрякова. Общая площадь перехода составит более 900 кв. м. Проектировщиком является АО "Моспромпроект".