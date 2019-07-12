Синоптики прогнозируют дождь и холодный ветер в Московском регионе 12 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Температура в Московском регионе не поднимется в пятницу выше 18 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице ожидается 14-16 градусов тепла, ночью похолодает до 8 градусов. В Подмосковье температура днем поднимется до 18 градусов, ночью термометры покажут 5-10 градусов.

Днем в Московском регионе ожидается северный ветер скоростью 5-10 м/с и небольшой дождь. В ночные часы - северный и северо-западный ветер до 10 м/с, вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.