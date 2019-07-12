МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут бесплатно понаблюдать за звездами и планетами через телескоп в Московском планетарии 15 и 16 июля, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Московский планетарий проведет первые летние астрономические наблюдения 15 и 16 июля. Открытые занятия пройдут с 21:30 мск до 00:00 мск в "Парке неба" - на площадке на крыше. Участие в них бесплатное, однако зарегистрироваться нужно заранее. "Парк неба" вмещает не более 300 человек", - говорится в сообщении.

Гости планетария 15 июля смогут рассмотреть в телескопы Большое красное пятно на поверхности Юпитера - самый крупный атмосферный вихрь в Солнечной системе, который бушует уже несколько столетий. Также можно будет увидеть Сатурн, его кольца и спутники. Кроме того, астрономы покажут гостям двойные звезды, туманности и галактики.

"А 16 июля будет возможность увидеть последнее в этом году лунное затмение и подробно рассмотреть горы и кратеры Луны. Кроме того, гости смогут познакомиться с экспонатами "Парка неба", - уточняется в сообщении.