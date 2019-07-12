Усадьба, небоскреб, стадион. Более 1 тыс. пар поженились в необычных местах Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. пар заключили союз на новых площадках для регистрации брака в Москве. Тысячная церемония прошла в "Москвариуме", сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"На новых площадках для регистрации брака поженились уже более 1 тыс. пар. Тысячная торжественная церемония прошла на фоне аквариума с косатками в "Москвариуме". Свадьбу отпраздновали Никита и Татьяна Терентьевы", - говорится в сообщении.

Новые площадки для регистрации брака начали работать 4 мая. Их открытие приурочили к Красной горке. В тот день в необычных местах поженились 150 пар. Сейчас в столице работают 23 новые площадки. Молодые пары могут сыграть свадьбу в усадьбе, особняке, небоскребе, ресторане, театре или на стадионе. Подать заявление можно в соответствующем отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг.