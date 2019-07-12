Пожарное депо и поисково-спасательный центр построили в ТиНАО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожарное депо и поисково-спасательный центр в Новомосковском административном округе города Москвы сдан в эксплуатацию, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском сдали в эксплуатацию пожарное депо и поисково-спасательный центр. В трехэтажном здании депо оборудованы помещения пожарной техники, где могут разместиться шесть машин, пункт связи, учебные классы, скалодром и комнаты отдыха. Кроме того, в новом депо есть учебно-тренировочный комплекс "Теплодымокамера". Здесь будут проводить занятия, на которых сотрудники смогут отрабатывать приемы работы во время пожара и других чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В четырехэтажном здании поисково-спасательного центра размещены кабинеты руководителей и управленческого персонала, а также конференц-зал для совещаний более чем на 100 человек. Рядом созданы наземные парковки для сотрудников.