Девять автобусных маршрутов появились в Москве по предложениям жителей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники столичного краудсорсинг-проекта предложили более 2 тыс. идей по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов, благодаря которым в Москве появилось девять новых маршрутов. Об этом сообщили в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

Краудсорсинг - это технология, которая позволяет заинтересованным людям собраться в одном месте и высказать свои идеи на заданную тему, доработать их и выбрать лучшие.

"Пять лет назад на портале crowd.mos.ru появился краудсорсинг-проект "Наши маршруты". Его создали для улучшения работы наземного городского транспорта. Участникам проекта нужно было сформулировать предложения по выстраиванию оптимальных маршрутов автобусов и определить участки дорог, на которых следует сделать выделенные полосы. Москвичи предложили более 2 тыс. идей. Благодаря этому в столице появилось девять автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Автобусы, которые курсируют по этим маршрутам, уже перевезли более 30 млн человек. В год ими пользуется в среднем 6 млн пассажиров.

Площадка crowd.mos.ru появилась в 2014 году. С ее помощью горожане могут делать жизнь в столице более комфортной. Москва реализует предложенные идеи, получившие наибольшую поддержку среди участников.