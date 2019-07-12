Число электронных обращений в Росреестр по Москве возросло в 1,3 раза

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве во II квартале 2019 года приняло более 80 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. В I квартале число обращений превысило 62,5 тыс., сообщила в пятницу пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве во II квартале 2019 года принято 80 762 заявления в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости - в 1,3 раза (+29%) больше, чем за первые три месяца (62 510). Всего с начала года получено более 140 тыс. обращений онлайн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в июне было принято свыше 27,5 тыс. заявлений в электронном виде, что превысило показатели мая на 7% (25 806). В сравнении с июнем прошлого года, когда было получено свыше 19,6 тыс. электронных обращений, рост составил 40%.

В частности, в июне на 22% увеличилось число принятых заявлений от органов государственной власти, на 11% больше получено обращений от юридических лиц.