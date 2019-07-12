Борисовские автомосты в Москве отремонтируют впервые за 50 лет

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт Верхнего и Нижнего Борисовских автомостов на Каширском шоссе проведут впервые за 50 лет. Работы возьмет на себя победитель электронного аукциона, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике.

"Победитель электронного аукциона займется комплексным ремонтом важной части трассы Каширское шоссе - двух Борисовских мостов. Они были построены в 70-х годах прошлого века, и к сегодняшнему дню на них необходимо провести ремонт дорожного покрытия, ограждений, заменить инженерные коммуникации и в целом восстановить опрятный внешний вид сооружений", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Отмечается, что закупку представило ГБУ "Гормост" в рамках проекта "Биржа торгов". Ранее на Верхнем и Нижнем Борисовских мостах, как и на всех сооружениях такого рода, регулярно проводились работы по техническому обслуживанию. Однако капитальный ремонт предстоит впервые за 50 лет, в результате чего срок службы мостов может быть увеличен на 10-15 лет.

В пресс-службе уточнили, что начальная цена контракта составит 477 млн рублей. Всего в 2019 году власти планируют провести конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ на 36 мостовых сооружениях.