Система онлайн-голосования в Москве отразила 178 попыток подмены бюллетеней при тесте

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Около 180 попыток подменить бюллетени зафиксировано в ходе первого публичного тестирования системы электронного голосования, которое будет применяться на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"<...> В ходе тестового голосования были зафиксированы несколько попыток подобрать ссылку на уникальный анонимизированный бюллетень. <...> Атаки были профессиональными", - сказал Костырко.

Он подчеркнул, что система электронного голосования была к этому готова, всего специалисты-разработчики насчитали 178 подобных попыток, они были отклонены. По словам замглавы департамента, попытки атаковать систему были зафиксированы средствами контроля, данные случаи разберет рабочая группа общественного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

"Внешних атак, попыток DDoS не было зафиксировано. К попытке подбора доступа к анонимизатору и бюллетеню мы были готовы. Часть этих решений уже работает в системах города, часть пришлось делать "с нуля", учитывая архитектуру текущего блокчейн-решения", - сказал Костырко.

"Начиная с 15 июля мы будем предлагать желающим протестировать нашу систему на устойчивость. Даже специально будем акцентировать внимание на самых сложных участках. Мы заинтересованы в экспертизе коллег из IT-отрасли. Только так в ограниченные сроки можно создать хороший продукт", - сказал Костырко.

По его словам, в начале августа экспертам от избирательного процесса предложат опробовать систему в помещениях электронных УИКов, которые будут развернуты для поддержки дистанционного электронного голосования. "Сделаем систему полностью открытой. Покажем весь путь избирателя от входа в "кабинет" до обезличенного бюллетеня и далее зашифрованного обезличенного голоса - в блокчейн", - сказал Костырко.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Центральное и Южное Чертаново). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.