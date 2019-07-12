Программу празднования Дня города в Москве выберут голосованием

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пользователи портала "Активный гражданин" смогут выбрать голосованием программу празднования Дня города в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"7 и 8 сентября в столице отпразднуют День города. Москве исполнится 872 года. Развлекательную программу помогут разработать участники проекта "Активный гражданин", - говорится в сообщении.

Голосование будет состоять из двух вопросов. Первый посвятят мероприятиям прошлого года, - москвичи определят, какие из них нужно снова включить в программу празднования. Проголосовать можно за специальные мероприятия для детей, программы с участием благотворительных фондов или праздничные фейерверки в парках. Кроме того, предлагается указать свой вариант ответа.

Затем участники проекта выберут события, которые пройдут на праздничных площадках в округах. Отдать голос предложат за концерты классической или современной музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Можно выбрать до двух вариантов ответа, а также указать свой.

В 2018 году День города отмечали 8 и 9 сентября. Во всех округах столицы провели более 300 крупных праздничных мероприятий. В Москве прошло 160 концертов и музыкальных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов, 20 благотворительных акций. Кроме того, можно было увидеть десятки залпов салютов.