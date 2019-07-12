Движение электричек на Горьковском направлении МЖД восстановлено

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов на Горьковском направлении МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Горьковского направления следовали с задержками из-за незапланированной остановки одного из составов.