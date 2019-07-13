{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ожидается небольшой дождь

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Москве 13 июля облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура составит 17-19 градусов тепла, ночью опустится до девяти градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 20 градусов, в ночные часы похолодает до шести градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с. В ночные часы осадков не ожидается.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.

Теги
Россия
"Ъ": суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера
Спор возник между ГИБДД и московскими властями из-за установки дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход"
Читать полностью