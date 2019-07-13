На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в вооруженном ограблении магазина

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в ограблении с оружием магазина на улице Архитектора Власова юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе московской полиции.

"Инцидент произошел вечером четвертого июля в магазине на ул. Архитектора Власова, д. 43. Неизвестный пригрозил продавцу пистолетом неустановленного типа и похитил товар, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 672 рубля", - сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что в пятницу поздно вечером преступника задержали. "Его нашли в квартире по адресу: ул. Авиаконструктора Миля, д. 14, корп. 1, Злоумышленником оказался безработный 1994 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления",- заявили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением оружия").