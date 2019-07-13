Очередь к мощам Петра и Февронии в Москве начнется от станции метро "Парк культуры"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Очередь желающих поклониться мощам святых благоверных Петра и Февронии Муромских в храме Христа Спасителя в Москве будет формироваться на Пречистенской набережной. При большом количестве паломников она будет начинаться от станции метро "Парк культуры", сообщила в субботу пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

"Начиная с 15 июля с 08:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве-реке", - говорится в сообщении.

При небольшом количестве паломников путь к святыне будет начинаться от станции метро "Кропоткинская", которая расположена возле храма Христа Спасителя.

В оргкомитете отметили, что подъезд автобусов с паломниками к храму Христа Спасителя будет ограничен. Для автобусов с паломниками из регионов, пребывающих по предварительным заявкам в штаб оргкомитета, будет выделена парковка на Фрунзенской набережной.

"У каждого верующего есть возможность принять участие в уникальном событии - принесении всей раки с мощами святых благоверных князей из Мурома и торжественном молебне перед их честными мощами, которые возглавит святейший патриарх Кирилл 14 июля в 15:00, вход на молебен в храм Христа Спасителя свободный. Доступ паломников к мощам будет осуществляться ежедневно с 15 по 20 июля с 8:00 до 20:00", - добавили организаторы.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.