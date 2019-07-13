Северный вестибюль станции метро "Спартак" в Москве временно закрыт на вход пассажиров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции столичного метрополитена "Спартак" временно работает только на выход пассажиров, для входа рекомендуют использовать южный вестибюль. Об этом говорится в сообщении столичной подземки, размещенном в Twitter.

Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем.

"Северный вестибюль станции "Спартак" временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем", - говорится в сообщении.

В 19:00 мск на стадионе "Открытие Арена" состоится матч команд "Спартак" и "Сочи" в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.