Северный вестибюль станции метро "Спартак" в Москве временно закрыт на вход пассажиров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции столичного метрополитена "Спартак" временно работает только на выход пассажиров, для входа рекомендуют использовать южный вестибюль. Об этом говорится в сообщении столичной подземки, размещенном в Twitter.
Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем.— Московское метро (@MetroOperativno) 13 июля 2019 г.
"Северный вестибюль станции "Спартак" временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем", - говорится в сообщении.
В 19:00 мск на стадионе "Открытие Арена" состоится матч команд "Спартак" и "Сочи" в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.