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Северный вестибюль станции метро "Спартак" в Москве временно закрыт на вход пассажиров

Пассажиров просят пользоваться южным вестибюлем

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции столичного метрополитена "Спартак" временно работает только на выход пассажиров, для входа рекомендуют использовать южный вестибюль. Об этом говорится в сообщении столичной подземки, размещенном в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Спартак" временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем", - говорится в сообщении.

В 19:00 мск на стадионе "Открытие Арена" состоится матч команд "Спартак" и "Сочи" в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

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