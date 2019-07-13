В центре Москвы сняты дорожные ограничения, вызванные ночным велофестивалем

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Все улицы в центре Москвы, перекрытые в связи с проведением ночного велофестиваля 13 июля, вновь открыты для движения автотранспорта. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Движение по всему участку Ночного Велофестиваля открыто. Ограничений в центре нет https://t.co/lRlV61dT1Y

"Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто. Ограничений в центре нет", - говорится в сообщении.

Ночной велофестиваль прошел в столице в ночь 13 июля. Стартовав в 22:00 на Кремлевской набережной, колонна велосипедистов проехала около 11 км по ночным центральным улицам, набережным и бульварам и финишировала на Суворовской площади. Фестиваль собрал более 15 тыс. участников.