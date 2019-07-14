В Москве ожидается переменная облачность

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 19-21 градус тепла, ночью опустится до 10 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 21 градуса, ночью похолодает до семи градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается слабый ветер, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В ночные часы осадков не ожидается.