Мощи святых Петра и Февронии доставили из Мурома в храм Христа Спасителя

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии в воскресенье принесли в храм Христа Спасителя из Мурома, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня совершилось событие, из ряда вон выходящее: пришли князья муромские в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, приложиться к этой святыне, а прикоснувшись, получить ту благодатную силу, которая даст возможность изменить свое человеческое я, спокойствие и сочувствие", - обратился к верующим митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов), который возглавил молебен.

Доступ паломников к святыне будет осуществляться с 15 по 21 июля с 08:00 до 20:00. Как сообщили ранее в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси, очередь желающих поклониться мощам Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной, при большом количестве паломников она будет начинаться от станции метро "Парк культуры". При небольшом количестве верующих путь к ним будет начинаться от станции метро "Кропоткинская", которая расположена возле храма Христа Спасителя.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.