Летнюю программу для школьников подготовили в Московской электронной школе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московские школьники во время каникул смогут узнать о географических открытиях Средневековья, о лечебных растениях, а также познакомиться с кулинарными рецептами, используя приложения в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Летом школьникам скучать не придется. Они могут узнать, чем отличается миф от сказки, изучить правила дорожного движения и безопасного поведения на улице, пройти тест на знание географических объектов или написать математический диктант. Школьники могут узнать о географических открытиях Средневековья, лечебных растениях и выучить кулинарные рецепты, используя приложения в библиотеке МЭШ, - говорится в сообщении.

Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Сейчас к МЭШ подключены 1457 школ столицы.

В библиотеке доступно более 38 тыс. сценариев уроков, 1088 электронных учебных пособий, 365 учебников, свыше 63 тыс. интерактивных образовательных приложений. А с 2019 года педагоги, ИТ-разработчики и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки МЭШ и загружать в систему собственные материалы.