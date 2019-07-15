В Москве 31 июля откроется экспозиция, посвященная влиянию ВДНХ на искусство

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная влиянию Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) на советское и российское искусство, откроется в Москве 31 июля, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"На ВДНХ представят экспозицию, посвященную влиянию выставки на советское и российское искусство. Гости увидят картины, инсталляции и предметы быта, созданные в период с 1930-х годов до наших дней. Экспозиция "Посмотрим выставку, или Культурный код ВДНХ" откроется в павильоне №67 "Карелия" 31 июля и завершит свою работу 12 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Экспозиционное пространство будет разделено на две части: "Современное искусство" и "Декоративно-прикладное искусство". В разделе "Современное искусство" будут представлены графические работы российских художников Валерия и Натальи Черкашиных с изображениями ВДНХ в разные годы, а на панно художника Алексея Беляева-Гинтовта ВДНХ предстанет в образе Атлантиды - мифического острова-государства, которое, по легенде, ушло под воду.

Часть экспозиции под названием "Декоративно-прикладное искусство" будет посвящено советскому периоду и включит в себя фарфоровые фигурки и декоративные тарелки, чашки и вазы, шкатулки и запонки с символикой ВДНХ. Помимо этого, посетители выставки увидят фрагменты из известных советских фильмов, съемки которых проходили на территории ВДНХ.

Выставке достижений народного хозяйства в 2019 году исполняется 80 лет. В связи с этим на ВДНХ до конца года пройдет более 100 праздничных мероприятий: фестивали, концерты, выставки.