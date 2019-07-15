Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, выдвинутым в пяти избирательных округах столицы. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Зарегистрировано 187 кандидатов. Девяти - отказано. Документы сдали полностью на регистрацию всего 292 человека. Сегодня и завтра пройдут последние заседания окружных комиссий, в среду будет полная картина по итогам", - сказал Горбунов.

Он уточнил, что отказано в регистрации четверым выдвинутым кандидатам в 8-м (Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), и по одному кандидату в 13-м (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский), 28-м (Москворечье-Сабурово, район Царицыно), 30-м (Чертаново Центральное, Чертаново Южное), 41-м (Можайский, район Кунцево), 42-м (Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково) избирательных округах.

"По итогам проверки документов все кандидаты без исключения получили итоговые протоколы не позднее, чем за двое суток до заседания окружных комиссий, чтобы каждый кандидат мог с итогами ознакомиться и возразить, если считает нужным", - сказал Горбунов.

Он также сообщил, что избирком получил 200 петиций с требованием зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, большинство из них подписаны жителями Подмосковья.

"В течение недели к нам поступило около 200 петиций, заявлений. Текст один, но разные электронные адреса и разные фамилии. Требуют зарегистрировать всех кандидатов. Как ни странно, большой процент этих петиций подписан жителями не Москвы, а Московской области. Какой интерес у жителей Подмосковья к московским выборам, непонятно", - сказал Горбунов.

Он подчеркнул, что избирательные права выдвинутых кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва не нарушаются.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан в Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.