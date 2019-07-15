Около 800 машино-мест выставлены на продажу в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 800 машино-мест можно приобрести у города различными способами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.

"В этом году у лиц, желающих купить место для парковки своего автомобиля, впервые появилась возможность выбрать способ реализации городских машино-мест. Теперь их можно приобрести как на стандартном электронном аукционе, так и посредством публичного предложения, и без объявления цены. Существующие способы реализации мест для парковки автомобилей повышают уровень конкуренции и дают всем желающим возможность приобрести объект по приемлемой цене", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на городские аукционы по продаже выставлены порядка 730 машино-мест в шести различных округах Москвы. Самый маленький лот площадью 10,7 кв. м располагается в Зеленограде. Самый большой лот - 36,5 кв. м - находится в центре столицы по адресу: улица Сретенка, дом 9. Средняя начальная цена за один квадратный метр - 47,3 тыс. рублей.

Также предпринимателям предлагается приобрести 34 объекта на аукционах без объявления цены. Это означает, что начальную стоимость продажи имущества будут определять сами покупатели. Выставленные лоты находятся в Центральном, Северо-Западном, Юго-Западном и Восточном административных округах Москвы. Площадь объектов различна - от 14,9 до 75,8 кв. м.

Торги по всем объектам пройдут в июле, августе и сентябре 2019 года. Ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе "Продажа машино-мест".