Станцию метро "Юго-Восточная" в Москве оформят в стиле среднеазиатских дворцов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Станция "Юго-Восточная" Некрасовской линии московского метрополитена будет оформлена в стиле среднеазиатских дворцов. Особенностью станции станут круглые светоотражающие плафоны на потолке, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитерктуры.

"Это станция мелкого заложения, с боковыми посадочными платформами. Ее оформление напоминает архитектуру Средней Азии. Так, потолок украсят круглые светоотражающие плафоны, напоминающие купола минаретов, а разделительная стена между платформами выполнена в форме перевернутых арок с зубцами, это очень характерная деталь. Цветовое решение также отсылает к среднеазиатским строениям - станцию выполнят в бежевом, желтом, черном и сером цветах", - привела пресс-служба слова первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

На полу уложат гранит коричневых тонов, а стены отделают травертином, полированным или шлифованным известняком. На потолке будут металлические кассеты, окрашенные в темные цвета. На станции уже ведутся отделочные работы.

"Юго-Восточная" строится в районе Выхино-Жулебино, на пересечении Ферганской и Ташкетской улиц. Общая площадь, включая наземные вестибюли, составит порядка 16 тыс. кв. м.