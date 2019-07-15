Школу на 1,1 тыс. мест построили в Новой Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Общеобразовательную муниципальную школу на 1,1 тыс. мест построили в поселке Коммунарка Новомосковского административного округа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Общеобразовательную муниципальную школу № 2070 на 1,1 тыс. мест построили в поселке Коммунарка. В здании закончены отделочные работы. Сейчас завозится мебель, идет наладка оборудования. Инвестиции в строительство составили не менее 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 40% площадей занимают учебные классы, 30% - инфраструктура и столько же - функциональные зоны отдыха и досуга. В результате на каждого ребенка приходится 22 кв. м, что существенно выше принятых нормативов. Здание построено за счет средств концерна "Крост" в составе жилого комплекса "Новая Звезда".