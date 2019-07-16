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В Московском регионе 16 июля ожидаются дождь, грозы и до 25 градусов тепла

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозы в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, ночью похолодает до 14 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается 11-16 градусов тепла.

В регионе ожидается восточный ветер с порывами до 5-10 м/с, во время грозы порывы могут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность грозы и осадков сохранится.

Гидрометцентр предупредил о "желтом" уровне опасности в Москве из-за дождя и в Подмосковье из-за грозы.

Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

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