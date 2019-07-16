Участки путей 11 линий метро Москвы оснастили технологией по уменьшению вибрации и шума

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Московский метрополитен оборудовал участки путей 11 линий инновационной виброгасящей технологией, которая позволяет уменьшить вибрацию и уровень шума при движении поездов. Об этом ТАСС сообщил во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Участки пути на 11 линиях метро оснастили виброгасящей технологией LVT (Low Vibration Track). Она помогает снизить влияние вибрации и уменьшить уровень шума от поездов в среднем с 80 до 72 децибел. Это тише, чем звук работающего автомобильного двигателя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, путь, уложенный с использованием виброгасящей технологии, внешне сильно отличается от обычного железнодорожного полотна. В конструкции используются бетонные блоки, а не шпалы. Они укладываются на эластичные прокладки, помещенные в резиновые чехлы, которые замоноличиваются в бетонное основание пути.

"Это помогает гасить вибрацию от проходящих составов и снижать ее воздействие на конструкции тоннелей метро. Путь, уложенный по данной технологии, уменьшает затраты на его содержание примерно на 20%. Срок службы такого пути составляет 40 лет до капитального ремонта", - добавил заммэра.

В Московском метро пути с использованием виброгасящей технологии уложены на 40 станциях, расположенных на 11 линиях - Некрасовской, участках Солнцевской, Большой кольцевой, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической и Арбатско-Покровской линиях.