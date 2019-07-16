МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, решение по оставшимся 47 выдвиженцам будет принято во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе столичной избирательной комиссии.

"Завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва. Выдвинуто 426 кандидатов, представили документы на регистрацию 290. Зарегистрировано 216 человек, сняли свою кандидатуру, утратили статус кандидата 136 человек. Отказано в регистрации 27 кандидатам", - сказали в пресс-службе.

На сегодняшний день 25 окружных избирательных комиссий уже завершили работу по регистрации, рассмотрев все представленные кандидатами документы. При этом 20 окружных избирательных комиссий 16 июля рассмотрят документы 47 кандидатов.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, прием документов на регистрацию, включая подписные листы, - 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 29 мая. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.