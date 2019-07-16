Допустимая концентрация сероводорода утром была превышена вдвое на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Автоматические станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали двукратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода ранним утром во вторник, следует из данных сайта учреждения. Норма установлена по порогу, при котором человек начинает ощущать запах этого газа.

Так, станция на улице Маршала Полубоярова в столичном Жулебино зафиксировала почти 2,2 ПДК в 4:00, затем концентрация сероводорода спустилась, а к 8:00 снова поднялась до 1,5 ПДК. Аналогичное превышение зарегистрировала станция "Мосэкомониторинга" на 4-м Вешняковском проезде в 4:00 - 2,15 ПДК, к 8:00 показатели по этому газу снизились до 1 ПДК. В Кожухово на Лухмановской улице в 2:00 было 1,9 ПДК, в Новокосино в 4:00 - почти 1,5 ПДК.

В "Мосэкомониторинге" ранее поясняли, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.