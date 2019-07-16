{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Танцующий" светофор появился на Цветном бульваре в Москве

Рядом со светофором установлена кабина, где пешеходы могут танцевать, танец транслируется на красной секции светофора
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Танцующий" светофор появился в Москве на пешеходном переходе на Цветном бульваре рядом с цирком Юрия Никулина. Об этом сообщается во вторник в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: танцуешь в кабине с камерами видеоаналитики; танец транслируется на красной секции светофора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый светофор появился в столице 13 июля, в День московского транспорта.

Теги
Россия
Сообщение об угрозе взрыва в здании ВШЭ в центре Москвы оказалось ложным
Из здания эвакуировали 300 человек
Читать полностью