"Танцующий" светофор появился на Цветном бульваре в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Танцующий" светофор появился в Москве на пешеходном переходе на Цветном бульваре рядом с цирком Юрия Никулина. Об этом сообщается во вторник в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: 1. танцуешь в кабину с камерами видеоаналитики; 2. танец транслируется на красной секции светофора; 3. PROFIT: +100 к веселью, -100 ккал в боках и 0 желающих перебежать. pic.twitter.com/JQWtcRHgZZ

"В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: танцуешь в кабине с камерами видеоаналитики; танец транслируется на красной секции светофора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый светофор появился в столице 13 июля, в День московского транспорта.