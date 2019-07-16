Собянин принял участие в завершении проходки тоннеля на станции метро "Нижегородская"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки двухпутного перегонного тоннеля между станциями столичного метро Некрасовской линии "Косино" и "Нижегородская" и осмотрел строительство "Нижегородской".

"Сегодня мы завершили строительство перегонных тоннелей Некрасовской линии метро. Впервые в истории московского метростроения два проходческих щита-гиганта диаметром 10 м проложили двухпутный тоннель от "Косино" до "Окской" и от "Окской" до "Нижегородской". Общая длина тоннеля составила 8,6 км", - сказал мэр.

Он добавил, что в целом сооружение Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую, осталось несколько месяцев интенсивной работы. По словам Собянина, полный запуск ветки ждут больше миллиона человек. "Поэтому метростроевцы будут делать все возможное, чтобы запустить ее как можно раньше", - отметил градоначальник.

Некрасовская линия протяженностью 19,6 км с девятью станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта - далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовку.

На станции "Нижегородская" пассажиры смогут сделать пересадку на МЦК и станцию "Карачарово" Горьковского направления МЖД. По окончании строительства Большой кольцевой линии "Нижегородская" станет пересадочной и на БКЛ. В результате здесь будет создан крупнейший в Москве и Европе ТПУ "Рязанская". "В этом месте будет формироваться поток до 4 тыс. человек в сутки", - проинформировал мэр.

Первый участок Некрасовской ветки "Косино" - "Некрасовка" был открыт 3 июня этого года. Второй участок "Авиамоторная" - "Косино" с пятью станциями находится в завершающей стадии строительства.