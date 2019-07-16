Сообщение об угрозе взрыва в здании ВШЭ в центре Москвы оказалось ложным

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании Высшей школы экономики на Мясницкой улице оказалось ложным. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"Работа специальных служб завершена. Сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось. В настоящее время идет восстановление работы подразделений университета, расположенных в здании по Мясницкой, 11", - сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва в здании.

В пресс-службе вуза ТАСС ранее сообщили, что на электронный адрес приемной комиссии НИУ ВШЭ пришло письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве в здании университета. По данным пресс-службы, из здания ВШЭ на Мясницкой улице, 11 были эвакуированы около 300 человек.