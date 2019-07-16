Движение поездов на Ярославском направлении МЖД стабилизировали

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ситуация с движением пригородных поездов по Ярославскому направлению Московской железной дороги (МЖД), которое было нарушено во вторник утром, стабилизирована. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. В настоящее время с увеличенным интервалом следуют только несколько электричек. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее минимизировать задержки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов задерживается во вторник утром на Ярославском направлении МЖД по техническим причинам.