Новобрачные смогут без очереди поклониться мощам Петра и Февронии в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Молодожены в день регистрации смогут без очереди поклониться мощам святых покровителей брака Петра и Февронии в храме Христа Спасителя, говорится в сообщении пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

"Всем молодоженам предоставляется право приоритетного прохода в храм Христа Спасителя к раке с мощами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, покровителей брака. В день бракосочетания, обратившись к волонтерам в общей очереди, вы можете зайти в храм вместе со своим фотографом и пройти к святыне вне очереди", - говорится в сообщении.

Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских впервые принесены в Москву 14 июля и будут доступны для верующих до 21 июля с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В пресс-службе оргкомитета по принесению святыни ТАСС сообщили, что сейчас время ожидания в очереди к мощам составляет от тридцати минут до двух часов и более. "Очередь перманентно уменьшается или увеличивается в зависимости от времени суток: утром она обычно меньше, после полудня, в обеденные часы, а также после окончания рабочего дня она увеличивается. Очередь лучше занимать до 19 часов, потому что нужно время на проход в храм и поклонение святыне", - отметили в оргкомитете.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.