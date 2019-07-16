Более 60% жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 60% жилых домов в столице прошли подготовку к новому отопительному сезону, сообщила во вторник пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

"На сегодняшний день специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более 20 тыс. строений жилого фонда, что составляет 61% от общего плана", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что подготовка к очередному отопительному сезону в столице началась 15 апреля, а с 13 мая теплоснабжающие компании приступили к гидравлическим и температурным испытаниям тепловых сетей с временным отключением горячего водоснабжения.

"К зимнему периоду город готовит свыше 73 тыс. объектов, в том числе более 33 тыс. многоквартирных домов. При подготовке энергетических сетей и оборудования к осенне-зимнему периоду проводится целый комплекс мероприятий: гидравлические испытания и профилактический ремонт тепловых сетей, отопительных котельных, газопроводов и регуляторных пунктов, центров питания и воздушных линий электропередачи, диагностика оборудования и другое", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В сообщении уточняется, что жилые дома и социальные учреждения будут готовы к подаче отопления к 1 сентября, подготовка всех остальных объектов - промышленности, строительства, транспорта, торговли и сферы услуг, административных зданий - завершится к 15 сентября.