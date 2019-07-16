Рестораторов попросили убрать летние веранды из-за штормового предупреждения в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Департамент торговли и услуг рекомендовал столичным рестораторам убрать летние веранды в связи со штормовым предупреждением в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента.

"В связи прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 16 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.