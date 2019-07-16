{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рестораторов попросили убрать летние веранды из-за штормового предупреждения в Москве

Также им рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Департамент торговли и услуг рекомендовал столичным рестораторам убрать летние веранды в связи со штормовым предупреждением в Москве. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента.

"В связи прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 16 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Теги
Россия
Участок СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе в Москве планируют построить в 2022 году
Северо-Восточная хорда протянется от трассы М11 до Косинской эстакады
Читать полностью