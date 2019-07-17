Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура в Москве составит 21-23 градуса, ночью опустится до 13-15 градусов тепла.

В Подмосковье столбики термометров покажут 20-25 градусов, в ночные часы похолодает до 10 градусов тепла.

Днем и в ночь на четверг в Московском регионе "ожидается юго-восточный и южный ветер скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с".

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.

Из-за сильного дождя и гроз в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.