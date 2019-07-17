Тепло вернется в Москву в выходные

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Теплая погода придет в Москву в выходные на смену дождям и грозам, которые ожидаются в Москве 17 и 18 июля. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

"С пятницы циклон будет уходить, погода начнет улучшаться. В пятницу уже облачно с прояснениями, дождь только небольшой, температурный фон 19-21 градус. В субботу мы ожидаем хорошую, хотя и не жаркую погоду, кратковременный дождь может быть лишь местами. 20-го температура днем 20-25 градусов. 21-го осадков не ожидается, температура 21-26 [градусов]", - сказал он.

17 и 18 июля метеорологи прогнозируют в столице грозы и ветер до 12-17 м/с.