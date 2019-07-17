Станцию "Стахановская" московского метро оформят в стиле конструктивизма

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Станцию "Стахановская" (Некрасовская линия московского метрополитена) оформят в стиле конструктивизм. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отмечается в сообщении, эстетику конструктивизма передадут, используя строгие геометрические формы в сочетании с коричневым, красным, темно-серым и белым цветами.

Станция будет построена в районе Рязанский (юго-восток Москвы). "Стахановская" станет частью участка "Нижегородская" - "Косино".

Отмечается, что для оформления интерьера, напоминающего производственный цех, планируется использовать колонны из гранита, белые плафоны-трубки на потолках. Здание вестибюля станции будет иметь прямоугольную форму с плоской кровлей, а фасады будут стеклянными, с отделкой красного и серого цветов.

Некрасовская линия протяженностью 19,6 км с девятью станциями пройдет от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Нижегородская улица" в начале Рязанского проспекта - далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовку.